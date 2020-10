Coronavirus, in Cina è tutto pronto per la produzione in larga scala del vaccino

La casa farmaceutica statale cinese China Pharmaceutical Group, meglio nota come Sinopharm, ha annunciato di essere ormai pronta per produrre il vaccino per il Coronavirus su larga scala. A renderlo noto ai media in una conferenza stampa è stato il Presidente dell’azienda, Liu Jingzhen.

“Siamo pronti a cominciare la produzione su larga scala di vaccini per assicurare scorte sufficienti e sicure”, ha detto. Il capo della task force cinese che si sta occupando proprio dei vaccini anti-Covid, Zheng Zhongwei, ha confermato che la Cina pensa di produrre 610 milioni di dosi di vaccini entro la fine del 2020. L’intenzione è poi quella di aumentare la produzione nel 2021, così da riuscire a soddisfare non solo la domanda interna, ma anche quella globale.

Sia a Pechino che a Wuhan, intanto, sono iniziate le prenotazioni online per avere una dose di vaccino. I primi a riceverlo saranno medici, infermieri e operatori sanitari e poi anche gli studenti cinesi che intendono viaggiare all’estero. La Sinopharm sta sviluppando due vaccini ed entrambi sono entrati nella terza fase dei test. Finora le dosi sono state somministrate su 60mila persone e nessuno ha riportato effetti collaterali gravi.