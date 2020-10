Anche sulla Luna ci sarà internet

La Luna non è più (solo) un paese per uomini. Se di allunaggio si parla ormai da oltre mezzo secolo, ovvero da quando il 20 luglio 1969 Neil Armstrong, comandante dell’Apollo 11, mise piede sulla superficie lunare, a breve gli esseri umani non saranno più soli. La NASA ha infatti intenzione di creare una rete infrastrutturale per supportare una base lunare sul lungo periodo e ha scelto Nokia come partner per costruire la prima rete cellulare del satellite naturale.

Il lancio è previsto per fine 2022 e il progetto rientra nell’ambito del programma Tipping Point, che prevede investimenti con aziende private per sviluppare le tecnologie spaziali. Nokia è stata così finanziata con 14,1 milioni di dollari per sviluppare il sistema di comunicazione LTE/4G nello spazio. Tale sistema rappresenterà la chiave del programma Artemis, attraverso il quale l’agenzia spaziale punta a stabilire una presenza stabile sul satellite.

Come noto nei piani della NASA non c’è soltanto la “riconquista” della Luna, ma anche la realizzazione di un percorso sostenibile per l’uomo per mettere piede su Marte entro il 2030. Per ora, intanto, Bell Labs, il centro di sviluppo di Nokia, inserirà la soluzione LTE end-to-end nel lander lunare. Sono dunque previste una stazione base LTE, apparecchiature utente e antenne RF. Tutti questi strumenti sono progettati per sopportare le esigenze fisiche delle procedure di lancio, atterraggio e funzionamento nello spazio.

Resa operativa, la rete servirà per supportare le comunicazioni per la trasmissione dei dati, per controllare i rover lunari, la navigazione in tempo reale e lo streaming video ad alta definizione. Verranno agevolati anche gli astronauti, che avranno migliori capacità di comunicazione video e audio, oltre a disporre di telemetria e trasmissione dei dati biometrici.