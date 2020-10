Emily Ratajkowski è incinta: l'annuncio social (il sesso resta top secret)

Emily Ratajkowski aspetta il suo primo figlio. La notizia arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un bellissimo video, girato da Vogue, con il pancione in vista. Il filmato, girato da Lena Dunham, ritrae la modella in casa sua, al naturale, senza filtri.

I fan sono impazziti e hanno tempestato il post con una pioggia di cuoricini e commenti tenerissimi. Emily, però ha deciso - insieme al marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 - di non dire il sesso del piccolo.

Questa la motivazione di tale scelta: "Non rivelerò il sesso del nascituro perché mi piace l’idea di imporre a mio figlio il minor numero possibile di stereotipi di genere. Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è quasi sempre “Vorresti un maschietto o una femminuccia?”. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni… Tutti ridono di questo. C’è una verità nella nostra linea: ovvero che alla fine non abbiamo idea di chi sta crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? E neppure sappiamo come cambieranno le nostre vite. Questo è un concetto meraviglioso e terrificante, che ci rende impotenti e umiliati".

Qui il video.