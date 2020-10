Trovata una lettera del 1941 con un messaggio triste (ma vero)

Nella Chiesa di San Giacomo ad Anversa, in Belgio, è stata fatta una scoperta interessante. Un operaio stava facendo dei lavori sul tetto della struttura e ha trovato un piccolo pezzo di carta avvolto con cura all'interno di una scatola di fiammiferi. Subito sono state effettuate le analisi del caso e alla fine si è saputo che la lettera era stata scritta il 21 luglio 1941 da John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine e Jul Van Hemeldonck, 4 lavoratori che avevano qualcosa da dire sulle condizioni difficili nelle quali lavoravano. I quattro hanno anche voluto fare una raccomandazione per le generazioni future. Ed è qualcosa di molto toccante e anche un po' inquietante.

Ecco cosa c'è scritto sulla nota. "Nel 1941, il tetto della chiesa è stato ristrutturato. Quando sarà dipinto nuovamente, noi non saremo più su questa terra. Volevamo dire alle generazioni future che non abbiamo avuto una bella vita. Abbiamo vissuto due guerre, una nel 1914 e una nel 1940. Lavoriamo qui quasi morti di fame. Se arriverà un'altra guerra, vorremmo consigliare alle generazioni di domani di procacciarsi cibo in quantità sufficiente, come farina, riso, caffè, tabacco, grano, per mantenersi in vita. Godetevi al massimo la vostra esistenza e, se necessario, prendete un'altra moglie. E per quelli che sono sposati: abbiate cura della vostra casa".

Un messaggio che oggi suona profetico. Forse non siamo in guerra, ma la condizione precaria è la stessa! Qui le foto della lettera.

