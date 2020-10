Bufera su Kim Kardashian per il party dei 40 anni

Kim Kardashian ha compiuto 40 anni il 21 ottobre scorso. Ai tempi del Covid traguardi così importanti sono difficili da festeggiare. Ma non per la regina delle influencer, che come si muove crea una polemica (questa volta giustificata). Kim ha preso un atollo tutto per sé e ha organizzato un party con amici e parenti, senza rispettare le regole di contenimento: nessuno aveva la mascherina, né tanto meno era a distanza di sicurezza dagli altri presenti.

Ovviamente la serata è stata documentata sui social minuto per minuto. E qui è scattata l'ira degli utenti. In un momento in cui ci sono persone che non possono vedere neanche i genitori, e altre che hanno perso il lavoro, Kim forse è stata un po' insensibile. Almeno lei ne è consapevole, infatti scrive: "Abbiamo ballato, fatto giri in bici, nuotato vicino alle balene, fatto kayak, guardato un film sulla spiaggia e molto altro. Capisco che per molte persone questo non sia alla portata, quindi in momenti come questi mi ricordo di quanto sia privilegiata la mia vita".

Il lusso, la bella vita, il fatto di poter decidere di prendere un'isola privata chissà dove e fare quello che si vuole, quando fuori il mondo conta un milione di morti a causa della pandemia: è questo quello che ha fatto indignare molti.