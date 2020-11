Questo gatto va in spiaggia per la prima volta... ma qualcosa va storto

I gatti non amano particolarmente l'acqua. Figuriamoci il mare... ma esistono delle eccezioni. Pumpkin è un gattone rosso bellissimo, che adora fare lunghe passeggiate con i suoi amici amici umani e con il fratello Moustachio. Un giorno i suoi genitori hanno deciso di portarlo sulla spiaggia per la sua prima volta in assoluto.

Il felino all'inizio ha gradito l'esperienza e si è messo a saltellare sul bagnasciuga. A un certo punto si è alzato il vento e qualcosa deve essere andato storto, perché Pumpkin ha cominciato a innervosirsi, a mostrare un certo disappunto. Le espressioni del suo visino sono cambiate e hanno fatto incuriosire i padroni. A quanto pare al gatto non piace affatto il vento. Anzi, lo odio proprio. E quella che fino a quel momento era stata una piacevole giornata al mare, si è trasformata per lui in un vero a proprio incubo.

I proprietari di Pumpkin hanno così deciso di scattare alcune foto del felino e di condividerle sui social: il popolo delle rete si è divertito tantissimo a guardare le espressioni buffe del gattino.

Eccolo... meraviglioso!