Martina, dopo l'appello per le cure ai malati di tumore, ha ricevuto una chiamata dal Pascale di Napoli

Martina è una ragazza di 26 anni di Milano che sta lottando contro un tumore al fegato. A causa del Covid, l'intervento che aveva in programma è stato annullato: gli ospedali sono al collasso. È così che la giovane donna decide di lasciare sui social network la sua testimonianza, come un appello, per far sentire la sua voce e chiedere aiuto.

Ecco quali sono state le sue parole: "Io parlo per me, eppure credo di dar voce a tanti: ci vengono annullati gli interventi, la situazione è grave, ma non possiamo far spegnere la sanità per il Covid".

Il suo sfogo trova una risposta nell'ospedale Pascale di Napoli. Il Direttore, Attilio Bianchi, le risponde sempre sui social: "Cara Martina, sono il direttore generale dell’Istituto nazionale dei tumori Pascale di Napoli. Ho letto sui social il tuo problema, ti offro la disponibilità del nostro Istituto ad affrontarlo insieme con te".

Questa è una grandissima testimonianza di solidarietà.