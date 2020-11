Aurora Ramazzotti è risultata positiva al Covid: "Non mi sento bene"

"Una tosse mai avuta, malattia particolare”: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha contratto il Coronavirus. "Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi", spiega al conduttore Alessio Viola in diretta a “Ogni mattina” il programma di cui è inviata.

"Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no", commenta così, Aurora, il suo stato di salute, sorridente ma visibilmente ansiosa per la brutta notizia. "Questa malattia è molto particolare, io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone". Non avendo pubblicato post sui social la Ramazzotti ha fatto preoccupare i suoi fan, fino a quando non è apparsa, chiarendo tutto e rassicurando il pubblico.

Nel fare le sue dichiarazioni la 23enne fa uso del plurale, riferendosi al fatto che, oltre a lei, è risultato positivo anche il fidanzato Goffredo Cerza, con cui fa coppia fissa da ormai quattro anni.