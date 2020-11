Sesso e pandemia: l'83% degli italiani non ha più voglia di farlo

Quanto sesso hanno fatto gli italiani durante la pandemia e il lockdown? A quanto pare non molto. Anzi, la pandemia avrebbe persino causato un calo del desiderio sessuale.

A rivelarlo è stata un ricerca promossa da Durex in collaborazione con l’associazione italiana per la lotta contro l’HIV. Secondo l'indagine, che ha coinvolto 500 partecipati dai 16 ai 55 anni, il calo del desiderio riguarderebbe 83% degli intervistati.

Le pratiche più colpite sarebbero i baci (che hanno registrato un calo dal 63% all'8% durante la pandemia), il sesso orale (dal 48% di prima al 4% durante la pandemia) e i rapporti occasionali (dal 35% del pre-pandemia al 3% di oggi).

Secondo la sessuologa Sonia De Balzo, che ha partecipato alla ricerca, l'ansia e la paura del virus avrebbero giocato un ruolo importante tanto per i conviventi quanto per i single. Solo il 23% dei partecipanti alla ricerca ha affermato di aver mantenuto inalterata l'attività sessuale.

Ciò che invece non ha subito alcuna battuta d'arresto è la pratica dell'autoerotismo, rimasta sostanzialmente invariata prima e dopo il Covid, così come la fruizione dei porno, che si continuano a guardare esattamente come prima.

