Il bellissimo "Indovina chi?" dedicato alle donne che hanno cambiato il mondo

Frida Kahlo, Amelia Earhart, Malala Yousafzai, Marie Curie: queste sono alcune delle figure femminili che si dovranno indovinare giocando alla nuova versione di "Indovina chi?", il celebre gioco da tavolo in commercio da 40 anni. Tutti noi ci siamo cimentati almeno una volta nella vita e abbiamo notato che c'erano pochissime donne a cui dare un nome.

La società polacca Playeress ha deciso, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, di lanciare una versione del famoso gioco reinterpretandolo in chiave femminile. Tutte le tessere sono di donne che negli anni si sono battute per un mondo più giusto, e che attraverso le loro attività hanno alzato la testa e fatto sentire la propria voce. Donne che hanno cambiato il corso della storia.

Il gioco si chiama "Who's She?" (Chi è lei?) e le tessere riportano anche una breve descrizione della donna in questione: quali sono le battaglie che ha portato avanti, gli aneddoti divertenti della sua vita, le imprese che ha compiuto.

I giocatori dovranno indovinare il personaggio dell'avversario chiedendogli cosa ha fatto di importante per il mondo, in che modo appunto ha cambiato il corso della storia. Un gioco istruttivo, utile soprattutto alle nuove generazioni che avranno modo di scoprire quali personalità femminili del passato hanno rivoluzionato il modo di vedere le cose.