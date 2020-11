“Non sei da sola”: la scritta illumina il Pirellone per la Giornata contro la violenza sulle donne

A Milano sono molte le iniziative dedicate al 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La Regione Lombardia ha illuminato la sua sede, il Pirellone, con la scritta "Non sei da sola". Invece nella sede del Comune di Milano, a Palazzo Marino, la bandiera civica rimane a mezz'asta per tutta la giornata per ricordare le vittime di femminicidio.

Ma in tutta la città, questa giornata così importante si è voluta celebrare in tanti modi differenti. Per esempio tra le altre iniziative simboliche segnaliamo anche quella nell’area Mind, ex Expo, idea realizzata da Arexpo, società proprietaria dell’area e dai sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil: il famoso Albero della vita, simbolo dell’Esposizione universale, si è colorato di rosso, colore dedicato a tutte le donne vittime di violenza.

Tutte le iniziative del capoluogo lombardo sono state lanciate nell'ambito del patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere. Sul contrasto alla violenza si è espresso anche il sindaco Giuseppe Sala: "Facciamo nostra questa battaglia come Milano sa fare: dalla parte delle donne per il benessere dell'intera società partendo dalla diffusione di una cultura di una reale parità tra i sessi in tutti gli ambiti della vita quotidiana".

(Credits photo: corriere.it)