Sale a bordo solo chi ha fatto il vaccino: l'annuncio di una compagnia aerea australiana

Viaggi in aereo solo previo vaccino. È la politica adottata dalla compagnia Qantas per contenere i rischi da contagio da Covid-19. La decisione, caso finora unico nella storia e già al centro di polemiche, è stata annunciata dal capo della compagnia di bandiera australiana, Alan Joyce.

Per imbarcarsi, dunque, non serviranno soltanto passaporto e visto. Chi vorrà andare in Australia nei prossimi mesi potrebbe aver bisogno anche di un documento d’identità sanitario oltre a quello vero e proprio: “Una volta che il vaccino sarà disponibile al pubblico – ha spiegato l’amministratore delegato della compagnia nel corso di un’intervista rilasciata a Channel Nine – cambieremo le nostre condizioni generali di trasporto. Ai passeggeri chiederemo di aver fatto il vaccino prima di entrare nei nostri aerei. Pensiamo sia una decisione necessaria e penso che sarà un argomento di discussione con gli altri colleghi in giro per il mondo”.

Secondo alcuni addetti del settore del trasporto aereo, però, questa idea potrebbe rivelarsi più controproducente che utile. Le resistenze maggiori arrivano dall’Europa, dove si vuole invece puntare sui test rapidi in aeroporto, alla partenza e all’arrivo. Non la pensa così il governo di Canberra, che per bocca del ministro della Salute Greg Hunt ha ribadito come “per entrare nel nostro Paese la vaccinazione sarà una condizione necessaria in alternativa alla quarantena di due settimane”. “Ci aspettiamo che le persone che arriveranno in Australia mentre il Covid-19 continua ad essere una malattia significativa nel mondo, siano vaccinati oppure vadano in isolamento”, ha concluso il suo intervento il ministro. Da inizio pandemia l’Australia ha registrato 27.867 casi di coronavirus con 907 decessi. L’area più esposta al contagio è lo Stato di Victoria, con 20.345 positivi e 819 vittime.