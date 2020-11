Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio Giacomo: "Bisogna apprezzare la vita"

Ad un anno dalla fine dell'incubo, Elena Santarelli è tornata a parlare della battaglia contro il tumore combattuta con il figlio Giacomo e ha racconta di aver imparato molto da quella terribile esperienza. Un insegnamento prezioso di cui fa tesoro soprattutto oggi, in questo momento così difficile per tutti.

In una recente intervista la showgirl ha dichiarato che le piacerebbe far capire alle persone che sarebbe meglio lamentarsi meno delle banalità (come essere costretti ad indossare la mascherina) e dei piccoli sacrifici (come rinunciare all'aperitivo) necessari in questo momento.

Aver vissuto la malattia di suo figlio ha cambiato la sua visione delle cose, facendole aprire gli occhi sulle vere priorità. La Santarelli ha raccontato di avere delle immagini molto forti di Giacomo: «Per rispondere a certe lamentele certe volte mi verrebbe di pubblicare foto di un bambino che fa radioterapia. Una cosa che ti soffoca solo a vederla».

La showgirl si è anche detta molto fortunata nella sfortuna, per la guarigione di Giacomo, ma anche per aver combattuto la battaglia contro il tumore prima del Covid, che sta rendendo tutto più complicato. Poi ha aggiunto di pensare spesso ai genitori che invece non ce l'hanno fatta.

La Santarelli ha raccontato la sua esperienza in un libro, intitolato "Una mamma lo sa", che è uscito nell'ottobre dello scorso anno, grazie al quale è riuscita a raccogliere oltre 170.000 euro andati in beneficenza. Un piccolo aiuto dato alle persone che soffrono che la rende orgogliosa.

