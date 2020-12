George Clooney rivela a sorpresa: "Mi taglio i capelli da solo da 25 anni"

George Clooney, universalmente riconosciuto come uno degli uomini più sexy e affascinanti di Hollywood, ha candidamente ammesso durante una recente intervista di tagliarsi i capelli da solo da 25 anni.

L'attore e regista, ospite di una puntata del Sunday Morning qualche giorno fa, lo ha rivelato (a sorpresa) all'incredula presentatrice Tracy Morgan. «Li taglio da solo da 25 anni. I miei capelli sono come la paglia e quindi sono facili da tagliare. Non puoi davvero fare troppi errori», ha spiegato l'attore, citando anche il modello di macchinetta.

Ovviamente incredula, la presentatrice ha provato a controbattere, convinta del fatto che l'attore stesse scherzando. Così lui, toccandosi i capelli, ha insistito: «I miei tagli di capelli richiedono letteralmente due minuti. Anche questo l'ho fatto così».

Actor/director George Clooney tells @thattracysmith that he's been cutting his own hair for years - by using the Flowbee haircutting machine https://t.co/SWYT8pFC8h pic.twitter.com/bKepm5LQCM