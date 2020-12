GF Vip, Malgioglio entra nella casa e si commuove: “Il primo abbraccio dopo 8 mesi”

Dopo la sua partecipazione a una delle passate edizioni, Cristiano Malgioglio è tornato nella casa del Grande Fratello Vip: il cantautore ha fatto il suo ingresso durante la puntata di ieri sera andata in onda in diretta su Canale 5, diventando di fatto un nuovo concorrente del reality, anche se i suoi coinquilini ancora non lo sanno.

Malgioglio è entrato nella casa più spiata d’Italia mentre i vip erano tutti in modalità freeze e dunque non potevano parlare né muoversi: il cantante li ha esaminati uno ad uno, rivolgendo loro solo belle parole. “Siete bellissimi visti dal vivo”, ha detto. Quando finalmente i concorrenti sono stati sbloccati, sono tutti corsi ad abbracciare Cristiano che per l’emozione si è commosso. “Sono felice – ha detto – perché finalmente posso socializzare, sono otto mesi che non abbraccio nessuno. È bellissimo”.

Nei giorni scorsi il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo del nuovo concorrente spiegando: “Penso che lui porterebbe un buon umore sensato che, in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi”. Il cantante ha accettato la proposta, facendo felici tutti i fan del reality che hanno tifato per lui nella precedente edizione al quale ha partecipato.