GF Vip, ecco chi sono i nuovi concorrenti che entreranno nella casa a dicembre

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip nella casa è tornato Malgioglio, ex concorrente di una passata edizione. Il cantante, però, non è l’unico nuovo protagonista del reality più famoso: a dicembre, infatti, molti altri personaggi entreranno a far parte del cast del programma.

Il settimanale Chi ha pubblicato i nomi svelando dei colpi di scena che di certo lasceranno senza parole sia i telespettatori che gli inquilini che sono nella casa già da mesi. Ecco chi saranno i nuovi “vipponi” di questa edizione: Carlotta, ex concorrente di Temptation Island; Samantha De Grenet, ex concorrente dell’Isola dei Famosi insieme a Dayane Mello; Ginevra Lamborghini, influencer, stilista e sorella di Elettra con la quale ha litigato di recente; Andrea Zenga figlio del grande portiere di calcio, Walter Zenga; Filippo Nardi, ex concorrente del GF che nel 2001 divenne famoso per uno sfogo rabbioso nel confessionale; e infine Mario Ermito, modello e attore di Brindisi.

Alfonso Signorini aveva annunciato che sarebbero arrivati personaggi da mondi diversi, ossia dalla tv, dai social, dallo sport e anche da Temptation Island, come Carlotta che, insieme a Nello, formava una delle coppie più amate dell’edizione del programma. I due sono più uniti che mai ma adesso lei vuole provare questa nuova esperienza televisiva.

Farà di certo discutere, invece, il ritorno nella casa più spiata d’Italia di Filippo Nardi: il concorrente lasciò l’edizione del 2001 condotta da Daria Bignardi e adesso, dunque, vorrebbe provare a rifarsi con questa nuova occasione. In realtà, anche Mario Ermito ha già partecipato al GF, nella dodicesima edizione: fu il primo a essere eliminato, dunque non ha avuto abbastanza tempo per farsi conoscere dal pubblico. Classe 1991, ha partecipato a diverse fiction televisive, come “L’onore e il rispetto 5”, ed è stato fidanzato per 5 anni con l’ex Miss Italia, Francesca Testasecca. Con questi personaggi, insomma, di certo la casa del GF Vip nelle prossime settimane si animerà ancora di più.