Elisabetta Gregoraci accusa Giulia Salemi di essersi fatta pagare le vacanze da Briatore

Manca poco all'uscita dalla casa del Grande Fratello di Elisabetta Gregoraci che, alla notizia del prolungamento del reality, ha annunciato di voler rinunciare a proseguire l'avventura perché intenzionata a trascorrere le vacanze di Natale con suo figlio. Ma prima di uscire, la showgirl non risparmia un'altra stoccata a Giulia Salemi, accusandola di aver più volte disturbato la sua quiete familiare in passato chiamando insistentemente suo marito (oggi ex) per farsi pagare pernottamenti e cene.

«Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire», ha raccontato l'ex signora Briatore in un confessionale piuttosto animato.

Poi ha aggiunto: «Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale».

Ma non è tutto. Nel suo sfogo, la Gregoraci ha raccontato ancora: «Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Poi, che scenda dal pero, ti dico no».

Ovviamente Giulia Salemi non è rimasta in silenzio dopo queste accuse e ha replicato: «Non ci sto più, non voglio passare per quella che non sono. Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare».

Maurizio Costanzo, intervenuto sulla questione, ha commentato che la Gregoraci e la Salemi "bisticciano come due donne al mercato" e che sarebbe ora di smettere di litigare per Briatore. Ma certamente la questione non finisce qui e sarà affrontata anche nella prossima puntata.

(Credits photo: Twitter/pezslaugh)