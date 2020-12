Giulia De Lellis annuncia il debutto al cinema

Giulia De Lellis prosegue la sua dirompente ascesa nel mondo dello spettacolo. Dopo aver debuttato lo scorso anno sugli scaffali delle librerie con “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, balzato subito in vetta alla classifica delle vendite, la nota influencer debutterà al cinema. Il suo esordio sul grande schermo avverrà in “Genitori vs influencer”, diretto da Michela Andreozzi e in cui interpreterà sé stessa.

Girato a Roma, il film la vedrà recitare accanto a Nino Frassica e Fabio Volo. La 24enne romana, resa celebre dalla partecipazione a “Uomini e Donne” nel 2016, ha voluto rimarcare la sua passione per la moda anche in questa pellicola. Diplomata all’istituto professionale di moda e arte a Nettuno, ha voluto curare nei minimi dettagli anche il lancio social del film. Nel breve video condiviso sui social la si vede sognare di recitare per poi essere svegliata dalla telefonata di Fabio Volo, che la invita a presentarsi sul set.

Sempre attenta al look, la De Lellis ha sfoggiato per l’occasione un cardigan di ciniglia rosa, un capo low cost lontano dalle griffe che pubblicizza solitamente. L’outfit notturno è stato però completato con una serie di gioielli preziosi, tra cui un bracciale di Cartier. Nel secondo promo, invece, è apparsa con un blazer nero a doppio petto e con i capelli sciolti. Piccole anticipazioni che confermano la sua voglia di mantenere lo stile cool che le ha permesso di diventare in breve tempo uno dei personaggi più amati e imitati dalle giovani donne.