Un bar di Nottingham si autoproclama luogo di culto pur di restare aperto

Di strategie virtuose per eludere il lockdown è piena la storia recente. L’idea più insolita e divertente per aggirare i paletti imposti dalla pandemia da Covid-19 giunge dal Regno Unito, dove un commerciante ha provato con grande dignità a tornare a lavorare. Il suo locale, il “400 Rabbits” ha pensato di dribblare le severe leggi inglesi registrandosi come luogo di culto. La trasformazione giuridica della “Chiesa dei 400 conigli”, autoproclamatasi luogo di culto, permetterebbe al locale di sottrarsi alle restrizioni vigenti.

Il condizionale è ovviamente d’obbligo. Quel che è certo finora è che Nottingham diventerà zona di livello 3 una volta terminato il lockdown. Ciò significa che un tequila bar come il “400 Rabbits” potrà vendere solo bevande da asporto, senza effettuare vendita diretta ai clienti né servizio ai tavoli. L’espediente della congregazione è un modo per evidenziare le condizioni dei locali in relazione alle norme anti Covid. Proprio come avviene in Italia, i molti mesi con le serrande chiuse hanno generato zero profitti e tanti debiti, specie in quello che Oltremanica è uno dei settori di punta.

Va inoltre evidenziato che nei pub collocati nelle zone di secondo livello, invece, è previsto il servizio di alcolici soltanto se viene fornito insieme un “pasto sostanzioso”. Sulle colonne del Guardian il proprietario del “400 Rabbits” si è soffermato anche su questa distinzione: “La definizione di pasto sostanzioso – ha detto – si presta a diverse interpretazioni. Molto clienti sono ora convinti che uno Scotch Egg (uovo ripieno e fritto) conti come una cena”. Altri locali, come il Caxton Arms di Brighton, hanno provato ad aggirare la regola servendo una birra chiamata, per l’appunto, Substantial Meal. C’è da dire che quello di attribuire i crismi del sacro alla propria attività non è una trovata inglese. Nei mesi scorsi anche una palestra polacca, l’Atlantic Sports and Fitness di Cracovia, ha provato ad utilizzare lo stesso stratagemma ribattezzandosi come “Chiesa del corpo sano” pur di rimanere aperta al pubblico.