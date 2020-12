In Giappone apre il nuovo parco giochi a tema "Super Nintendo World"

Il "Super Nintendo World" di Osaka, aprirà il 4 Febbraio 2021, lo ha annunciato Universal Studios Japan, mostrando un trailer sulle attrazioni disponibili, come le montagne russe a tema Mario Kart.

Queste incredibili montagne russe si trovano all’interno del Castello di Bowser e sfruttano la realtà aumentata e la tecnologia di video mapping.

Chi salirà a bordo, infatti, riceverà un paio di occhiali speciali a forma del celebre cappello di Mario. Ma non aspettatevi le solite montagne russe perché le auto sono dotate di sterzo e gareggiano l’una contro l’altra su dei binari. Si potranno raccogliere e lanciare power up, per un’esperienza sempre diversa ad ogni giro. Insomma, sarà proprio come entrare di persona nell'amatissimo videogioco!

I lavori per la realizzazione del parco proseguono frenetici, per recuperare il ritardo accumulato a causa della pandemia di Coronavirus, che ha letteralmente stravolto i piani.

L’opening era infatti originariamente fissato per la scorsa Primavera, ma ci sono stati dei ritardi e ora la nuova per l'apertura è stata fissata per il 4 febbraio 2021. Intanto pare siano già pronti un bar a tema e un negozio di merchandising, tutto negli Universal Studios Japan.

Il "Super Nintendo World", inoltre, sta per essere ulteriormente ampliato con un’area a tema Donkey Kong e, per garantire la massima sicurezza a tutti i suoi visitatori, per i primi tempi opererà al 50% della sua capienza.

(Credits photo: YouTube)