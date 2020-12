Esiste un uomo che crede che Maradona sia ancora vivo

Maradona ci ha lasciato da una settimana. Il mondo intero parla della sua morte, ma c'è qualcuno che lo crede ancora vivo. È Carlos Bilardo, ex Ct dell'Argentina. Lui ha 82 anni e soffre di una malattia neuro-degenerativa: la paura che possa avere uno shock sapendo del decesso è alta, per cui nessuno ancora lo ha informato.

Per Carlos, Maradona era come un figlio. Per lui il tempo si è fermato e la famiglia ha spinto gli infermieri a non accendere neanche la tv, per non creargli uno stress eccessivo. Un modo per proteggere l'uomo, che sta vivendo in una condizione molto delicata.

Non sa della morte, e neanche delle polemiche, delle accuse al medico che aveva in cura il grande calciatore, della battaglia sull'eredità. Il fratello Jorge ha dichiarato: "Mio fratello era molto amico del padre di Claudia Villafañe e quando Diego si sposò lo aiutammo anche ad arredare casa".

Oltre al rapporto professionale, Maradona e Carlos erano legati da un profondo affetto. Erano amici e molto del successo dell'allenatore è dovuto proprio all'ex Pibe. Un modo per proteggerlo e per fare in modo che le cose non peggiorino ulteriormente.