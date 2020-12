Ex moglie di Jeff Bezos dona 4,2 miliardi di dollari in beneficenza

MacKenzie Scott, ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha annunciato di aver donato negli ultimi quattro mesi 4,2 miliardi di dollari a favore di associazioni benefiche. La Scott ha raccontato nel suo blog di aver voluto aiutare chi ha affrontato maggiori difficoltà economiche e sociali a causa della pandemia.

Una crisi che aggrava soprattutto i problemi di donne e minoranze, mentre "accresce le ricchezze dei miliardari". Le donazioni sono andate a una serie di organizzazioni umanitarie americane impegnate nel sociale, tra cui banche del cibo. In totale la manager ha sostenuto 380 associazioni, scelte fra le quasi 6.500 che si erano rivolte a lei nei mesi scorsi.

MacKenzie Scott è la 18esima persona più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di 60,7 miliardi di dollari. La ricchezza della Scott è dovuta soprattutto alle partecipazioni nell'azienda dell'ex marito, garantite dagli accordi di divorzio, ma anche dalla sua attività di chief executive di Amazon.

La manager ha così scritto nel suo blog: "Questa pandemia ha peggiorato le condizioni di vita di diversi americani che già facevano fatica. E le perdite, in termini sia economici sia di salute, sono state peggiori per le donne, per la gente di colore, per le persone che vivono in povertà, mentre i miliardari hanno sostanzialmente incrementato le loro ricchezze".

Tra donatori più attivi in questo ultimo anno segnato dal Covid, la Bbc cita Jack Dorsey, cofondatore di Twitter, Bill Gates e sua moglie Melinda, e l'ex campione di basket Michael Jordan.

(Credits photo: cbc.ca)