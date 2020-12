Novità Facebook: sarà possibile interagire con i vip durante le dirette, a pagamento

Novità in casa Facebook. Gli sviluppatori della piattaforma stanno lavorando a un nuovo strumento, attraverso il quale sarà possibile interagire con vip, celebrità e creatori di contenuti durante una diretta, a pagamento.

Si dovrebbe trattare di una funzione in stile Cameo di Google, e secondo quanto riporta Bloomberg si dovrebbe chiamare "Super". In pratica dà la possibilità agli utenti dell'app di entrare in contatto con i vip e chiedergli di apparire insieme a loro durante una diretta. Sarà possibile fare anche selfie o video personalizzati per un'occasione importante (ad esempio, fare gli auguri a qualcuno). Tutto questo avverrà sotto pagamento: è come comprare un regalo digitale.

Il nuovo strumento, inoltre, permetterà alle celebrità e agli influencer di pubblicizzare i prodotti.

Il team del social network ci sta lavorando proprio in questo periodo e ancora non si conoscono bene i dettagli.