Nel 2020 la celebrità più pagata è stata Kylie Jenner (con 590 milioni di dollari di guadagno)

Anche alla fine di questo insolito 2020, Forbes ha stilato la sua consueta classifica delle celebrità più pagate dell'anno, in cui compaiono sportivi, cantanti, attori ed influencer.

Quest'anno nella prestigiosa graduatoria troviamo tantissimi nomi noti, ma il gradino più alto del podio è stato conquistato dall'imprenditrice (e guro di prodotti di bellezza) Kylie Jenner. AD di Kylie Cosmetics quest'anno ha guadagnato ben 590 milioni di dollari.

Ma come sono posizionate alcune delle celebrità più amate di questi tempi?

I BTS sono solo al 47esimo posto con 50milioni di dollari guadagnati, grazie anche al successo dei singoli "Dynamite" e "Life goes on". Billie Eilish, al suo debutto nella classifica, si è piazzata al 43esimo posto con 53 milioni di dollari, quasi la metà dei quali derivano dal documentario di Apple sulla sua carriera. Shawn Mendes è al 39esimo posto con 54,5 milioni di dollari guadagnati con la musica e con i contratti come testimonial. Mentre il dj Marshmello è al 35esimo posto con 56 milioni di dollari.

In 25esima posizione, grazie anche al successo dell'album "Folklore", troviamo Taylor Swift con 63,5 milioni di dollari, e al 23esimo c'è l'amico Ed Sheeran con 64 milioni di dollari. Mentre i Jonas Brothers, grazie al loro Happiness Begins Tour, tornano in classifica in 20esima posizione con 68,5 milioni di dollari. Al 18esimo posto, grazie a "Red Notice" e al suo brand di alcolici, troviamo l'attore Ryan Reynolds con 71,5 milioni di dollari.

Ariana Grande è la cantante donna più pagata del 2020 e compare in 17esima posizione con 72 milioni di dollari. Mentre Dwayne Johnson, in decima posizione, è l'attore più pagato dell'anno con 87,5 milioni di dollari.

Nella top 10, figurano anche diversi sportivi, due calciatori Neymar e Lionel Messi, poi il tennista Roger Federer, e ancora un calciatore, Cristiano Ronaldo.

Il secondo posto del podio, invece, è di Kenye West (cognato di Kylie Jenner) con 170 milioni di dollari guadagnati non solo con la musica, ma anche per i ricchi contratti con famosi brand sportivi. La moglie, Kim Kardashian, quest'anno si è dovuta accontentare della 48esima posizione (con "soli" 49,5 milioni di dollari guadagnati).

