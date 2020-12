Questa mantide religiosa ha 30 milioni di anni e si è conservata alla perfezione

Ha circa 30 milioni di anni e si è conservata perfettamente all'interno di un pezzo di ambra di 3 centimetri di grandezza. Stiamo parlando di una mantide religiosa, bellissima. Il reperto è stato venduto all'asta da Heritage Auctions per 6mila dollari. Da una parte abbiamo la pietra dominicana, che proviene dall’Hymenaea protera, un albero leguminoso preistorico estinto ormai da tempo. Dall'altra parte c'è uno degli insetti più affascinanti di sempre, elegante e "crudele" allo stesso tempo.

Quello che stupisce di più, ovviamente, è lo stato di conservazione del fossile: l'animale è completamente integro, dalle lunghe antenne alle zampe. In più, non sembra tanto diverso da come lo conosciamo noi oggi. L'ambra arriva direttamente dall'Oligocene - periodo geologico dell'era cenozoica, compreso fra l'Eocene e il Miocene - secondo quanto riportato dagli studiosi.

Tutto questo spiega il prezzo d'asta. Si tratta di un pezzo da collezione, che ci regala un piccolo frammento della storia dell'evoluzione.