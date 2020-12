Questo ragazzo, rimasto senza compagna, ha portato la sua gattina al ballo di fine anno

Negli Stati Uniti è forse uno degli eventi più importanti per un giovane teenager: stiamo parlando del ballo di fine anno, un appuntamento imperdibile che per molti rappresenta da sempre uno dei ricordi più belli legati alla propria adolescenza.

Questo fatidico momento però, può anche costituire motivo d’ansia, specie se non si riesce a trovare un partner con cui presentarsi alla festa, e potrebbero insorgere problemi di autostima che andrebbero poi ad intralciare il percorso sentimentale. Ecco perché molti ragazzi, proprio per superare questo impaccio, preferiscono organizzarsi con un gruppo di amici, senza alcuna mira di tipo romantico, pur di non rinunciare alla festa.

Ma c’è ancora un’altra soluzione, davvero originale, venuta in mente al giovane Sam Steingard che, non essendo riuscito a trovare una compagna per il ballo, ha invitato la sua gatta Ruby: “Mio fratello ha portato il nostro gatto al ballo di fine anno. Abbiamo deciso di comprarle un vestitino elegante, in modo che Sam avesse qualcuno con cui scattare le foto ricordo” ha spiegato a Love Meow la sorella Caroline.

La ragazza ha anche deciso di postare sui social la foto dell'insolita coppia e la loro storia è diventata virale.

La ragazza ha raccontato che Ruby fa parte della famiglia da circa 10 anni, quando i genitori l'hanno trovata nei pressi di un ristorante e l'hanno portata a casa. “Con Sam ha un rapporto tutto particolare. Lo ama! Lui le parla con una voce molto infantile e ogni tanto le dà dei dolcetti - ha raccontato la ragazza, aggiungendo - Ogni estate mio fratello le costruisce una piccola roccaforte per gatti utilizzando uno scatolo di cartone e una vecchia maglietta. Nonostante abbia una cuccia tutta sua da oltre 40 dollari, Ruby preferisce sempre andare a dormire nelle fortezze di cartone che le costruisce Sam”.

(Credits photo: alphawoman.it)