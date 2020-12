Smart working in pigiama? Per la scienza può generare disturbi mentali

Durante la pandemia in tantissimi hanno lavorato da casa e qualcuno ne ha anche approfittato per restare tutto il giorno in pigiama o in tuta, senza sentire la necessità di doversi vestire. Questo è stato percepito come uno dei vantaggi dello smart working, ma siamo proprio sicuri che sia un comportamento salutare?

A quanto pare decisamente no. Una ricerca condotta in pieno lockdown dagli studiosi del Woolcock Institute of Medical Research di Sydney ha rivelato che restare in pigiama durante lo smart working può generare disturbi mentali.

Allo studio, che è stato poi pubblicato sul Medical Journal of Australia, hanno preso parte 163 ricercatori provenienti da varie zone del Paese: ciò che è emerso è che chi lavorava da casa restando in pigiama ha manifestato condizioni di salute mentale peggiori di chi si vestiva normalmente per iniziare la giornata al computer.

Gli autori della ricerca, Cindy Thamrin e David Chapman, hanno anche aggiunto che, in termini di produttività, lo studio ha mostrato che "la più alta si registra in chi è chiamato a svolgere compiti specifici, come scrivere articoli scientifici, mentre i ricercatori alle prime armi fanno più fatica a destreggiarsi".

