Babbo Natale volante resta impigliato nei cavi della linea elettrica

Ormai da diversi anni siamo abituati a vederli arrampicati sui terrazzi delle case, in una sorta di prosecuzione ideale dell’albero che si adorna all’interno delle mura domestiche. Se per quel tipo di Babbo Natale artificiale il rischio è inesistente, lo stesso non si può dire per quello in carne ed ossa che si aggirava, a prova di vertigine, nei cieli di Sacramento.

Intenzionato a distribuire bastoncini di zucchero ai bambini del quartiere, un uomo vestito da Santa Claus è incappato in una brutta disavventura, schiantandosi contro i fili delle linee elettriche. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Sacramento Metropolitan Fire District, che lo hanno salvato dai cavi sotto tensione dopo che è lo sfortunato protagonista si è ritrovato a penzolare a testa in giù per circa un’ora.

Per consentire le operazioni di salvataggio dell’uomo, che è stato trovato a testa in giù con il paracadute aggrovigliato tra i fili, si è resa necessaria l’interruzione del flusso di energia elettrica. Circa 200 case della zona sono rimaste senza corrente, ricevendo così un dono tutt’altro che apprezzato. Il buon esito dell’intervento è stato invece condiviso sui social dai vigili: “Siamo felici di annunciare che Santa è illeso ed è pronto per il Natale, ma forse con una nuova slitta!”.