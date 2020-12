Lei è Joleen, 43 anni, conosciuta come "la mamma più sexy del mondo"

Joleen Diaz e Meilani Parks si somigliano così tanto da essere scambiate costantemente per sorelle gemelle. In realtà, però, anche se si fa fatica a crederlo, le due donne che vivono in California sono madre e figlia.

La madre, Joleen, ha 43 anni e non sorprende affatto che sia stata soprannominata “la mamma più sexy del mondo” dai social media. La donna, infatti, ha un aspetto incredibilmente giovanile per la sua età.

Fisico perfetto e pelle liscia, però, non sono solo merito di madre natura. La donna, infatti, ha raccontato di tenere molto a se stessa, di prendersi cura della sua pelle ogni giorno e di osservare uno stile di vita sano.

Sua figlia Meilani, invece, ha 23 anni e ha un rapporto meraviglioso con sua madre ed è lusingata quando la gente le scambia per sorelle. Le due donne insieme fanno tantissime cose: viaggiano, fanno shopping e praticano sport. Tuttavia la madre non invade gli spazi della figlia e ha dichiarato di non essere mai andata in discoteca o alle feste insieme a lei: "Ho avuto la mia parte di esperienze in entrambe le cose. Preferisco stare a casa, bere una bella tazza di tè caldo e guardare un film”.

