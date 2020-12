L’ex pornostar Mia Khalifa raccoglie i bisogni del cane con la mascherina e poi la rimette

“Ho appena visto Mia Khalifa mettersi la cacca sul viso”. Quella che poteva sembrare una trovata per accaparrare click, si è rivelata la triste realtà.

La didascalia riassume in maniera efficace, netta ed inequivocabile, il contenuto del video a cui si riferisce. Si tratta di un filmato pubblicato su TikTok dal produttore statunitense Benny Blanco, immediatamente diventato virale sui social network con oltre 10 milioni di visualizzazioni.

mia khalifa using her mask to pick up dog shit then putting it back on was not on my 2020 bingo card pic.twitter.com/8kw5cT9Zeu — jaya ♡ (@lexiesprentiss) December 21, 2020

Nelle immagini si vede l’ex star del cinema per adulti mentre porta a spasso il cane davanti alla propria abitazione.

Nel momento in cui l’animale domestico fa i bisogni, non avendo con sé i sacchettini per raccogliere le deiezioni, l’influencer si toglie la maschera dal viso per adempiere al compito. Poi, una volta buttati gli escrementi nel cestino, la rimette sul viso come se nulla fosse: “Ero appena tornata da un viaggio e dovevo portare a spasso il mio cane – ha chiarito la diretta interessata - quindi, sicurezza prima di tutto, ho dovuto indossare la mascherina, come tutti. Sinceramente, preferisco vergognarmi per questo, piuttosto che per non aver indossato la mascherina. Almeno non sono una no-mask!“.

Una giustificazione che, però, non ha mitigato il sentimento collettivo di disgusto.

(Credits photo: Twitter/lexiesprentiss)