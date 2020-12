Babbo Natale positivo al Covid visita una casa di cura: muoiono 18 anziani

È successo in Belgio, dove un Babbo Natale positivo al Covid-19 ha fatto visita a una casa di cura. L'uomo, invece di portare un po' di gioia agli anziani presenti nella struttura, è stato la causa di un nuovo focolaio: ha contagiato 121 vecchietti, facendone morire 18.

Spesso e volentieri per dare sollievo agli ospiti, i dirigenti dell'ospizio organizzano una giornata con Babbo Natale, ma in questo caso nessuno poteva sapere che avrebbe avuto conseguenze non molto felici. L'attore che ha partecipato all'evento con baffi e lunga barba bianca non aveva fatto i controlli necessari prima di recarsi presso la casa di cura.

Qualche giorno dopo la visita Santa Claus ha scoperto di essere positivo, ma a questo punto non c'è stato più nulle da fare: gli anziani e il personale erano stati contagiati. Guardando alcune foto della festa pubblicate sui social si vede anche che nessuno dei presenti indossava la mascherina di protezione.

Il 15 dicembre i contagiati erano 60, ora sono saliti a 121. Gli anziani che non ce l'hanno fatta sono 18 e molti altri sono ricoverati in grave condizioni. Nel frattempo i dirigenti della struttura sono indagati per fare luce sull'accaduto.