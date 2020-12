I video italiani più visti del 2020 su YouTube

Quali sono stati i video italiani più trend su YouTube nel 2020? Quello che sta andando in archivio è stato un anno complicato per tutti. Soprattutto online gli utenti hanno cercato leggerezza, spontaneità e risate, ingredienti essenziali per non pensare alle difficoltà di un periodo minato dall’emergenza sanitaria.

La nota piattaforma di condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali ha stilato anche quest’anno la graduatoria dei videoclip più trend. Non si tratta di quelli in assoluto più visualizzati, ma di quelli che sono piaciuti di più e hanno generato più interazioni.

A dominare la classifica è l’uscita di scena di Bugo dal parco dell’Ariston di Sanremo. Alzi pure la mano chi non l’ha visto: è in corso la penultima serata del Festival quando Morgan, all’insaputa del compagno di avventura, storpia completamente il testo di “Sincero”. Il partner sulla scena, al secolo Cristian Bugatti, se ne va dal palco interrompendo l’esecuzione. Il resto è un teatrino fatto di imbarazzi, da parte soprattutto di Morgan e Amadeus, salvato dalla strepitosa arte dell’improvvisazione di Fiorello e dall’involontaria comicità di Antonella Clerici. Ingredienti che non sono comunque riusciti ad evitare l’espulsione della coppia dalla competizione.

Secondo posto per un video in soggettiva dal punto di vista di uno dei piloti a bordo delle Frecce Tricolori su Roma, durante i festeggiamenti del 25 aprile. Completa il podio la ricetta del pane fatto in casa da Benedetta Rossi, rivelatosi particolarmente utile durante il primo lockdown, quando gli italiani si sono improvvisati fini conoscitori del lievito e delle forme che assume per fronteggiare l’impossibilità di fare la spesa tutti i giorni.

Medaglia di legno per i comici iPantellas e il loro video in cui dileggiano il fenomeno delle videolezioni a distanza, mentre la quinta posizione è appannaggio dei gamers con un’intervista multipla ai maggiori protagonisti della scena italiana. Non manca, ovviamente, lo sport. Al sesto posto c’è la rimonta del Milan sulla Juventus in un San Siro già svuotato dal pubblico: il 4-2 con cui la squadra di Pioli sconfisse quella di Sarri, che da lì a breve conquistò l’ennesimo scudetto consecutivo della sua sconfinata serie, è stato apprezzato non soltanto dai tifosi rossoneri.

Trovano spazio nella top ten anche il commovente siparietto tra il tredicenne Francesco Carrer e Federica Pellegrini durante la prima fase di selezione di “Italia’s Got Talent”, l’esibizione di MyDrama in “Grazie a Dio/Nuova Registrazione 326” nel corso delle audizioni di X-Factor, un video istituzionale in cui viene spiegato il corretto uso delle mascherine e l’impresa immortalata dallo youtuber Jakidale, che ha percorso il tragitto da Milano a Roma a bordo di un monopattino elettrico.

Per quanto riguarda i videoclip musicali, primato a Boomdabash feat. Alessandra Amoroso col tormentone “Karaoke”, davanti a “Viceversa” di Francesco Gabbani, che fu secondo anche a Sanremo alle spalle di Diodato (da par suo “soltanto” settimo davanti al predecessore all’Ariston Mahmood, con “Rapide”), e “A un passo dalla luna” del rapper campano Rocco Hunt. Ai piedi del podio Baby K con “Non mi basta più”, video al quale ha partecipato come special guest Chiara Ferragni, ed Elettra Lamborghini col suo “Musica (e il resto scompare)”.