Il metodo facile e veloce per calmare cani e gatti durante i botti di Capodanno

Chi condivide la vita con un animale domestico lo sa bene: a Capodanno cani e gatti si spaventano durante i tradizionali botti, sparati alla mezzanotte. Un modo il nostro per festeggiare, ma per loro un vero e proprio inferno. Ad aiutare tutti i proprietari di amici a 4 zampe arriva una studentessa di 17 anni. Caitlin Miller - questo il suo nome - ha mostrato su Facebook come calmare gli animali: basta coprire le loro orecchie con un calzino, così che si sentano protetti e al sicuro.

La giovane ha raccontato che negli anni ha provato di tutto per non far vivere questo dramma ai suoi cani e il trucco, economico e facile da replicare, è risultata la soluzione migliore. Provare per credere!

Questo il messaggio della ragazza: "Per tutti coloro i cui cani hanno paura dei fuochi d’artificio. Invece di acquistare fasce antistress o qualsiasi altra cosa da Internet, taglia le due estremità di un calzino e mettilo sulla testa assicurandoti che non sia troppo stretto, ma comodo. Dà loro la sensazione di essere coccolati e li rilassa. Li abbiamo usati l’anno scorso e con il ritorno della stagione dei fuochi d’artificio li stiamo usando di nuovo e abbiamo pensato di condividerli con i miei amici".