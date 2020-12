6 animali domestici che hanno distrutto gli addobbi di Natale dei loro padroni

Chi ha un animale domestico lo sa: i cani e i gatti sono incredibilmente attratti dagli addobbi natalizi. Forse vogliono giocarci, forse semplicemente li odiano; in ogni caso, nonostante si faccia di tutto per provare a educarli e a farli stare lontano dall’albero di Natale e dalle decorazioni, a volte loro non riescono proprio a resistere alla tentazione di distruggere tutto.

La cosa bella è che dopo creato il caos in casa, ti guardano con gli occhioni dolci ed è davvero difficile persino arrabbiarsi. Così ci si arrende e si prova a rimettere tutto a posto, oppure si rinuncia smontando tutto prima ancora del 25 dicembre, sperando che l’anno prossimo la fortuna sia dalla nostra parte.

Ecco qualche foto divertentissima di alcuni cuccioli che hanno rovinato gli addobbi dei loro padroni.