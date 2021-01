Apple: il primo modello di iPhone festeggia 14 anni

Il 9 gennaio 2007 (esattamente 14 anni fa), in occasione del MacWorld, Steve Jobs presentava al mondo il primo modello di iPhone, annunciando che il rivoluzionario prodotto firmato da Apple avrebbe cambiato l'aspetto e il funzionamento degli smartphone e, con esso, anche lo stile di vita dei suoi utilizzatori: "Today, Apple is going to reinvent the phone”, aveva dichiarato.

L'iPhone arrivò sul mercato il 29 giugno 2007, a distanza di sei mesi da quella presentazione, al costo di 499 dollari. Nonostante la cifra piuttosto alta, riuscì a vendere in soli 3 mesi ben 1,4 milioni di pezzi.

Nello stesso giorno, qualche anno prima, nasceva anche iTunes, la rivoluzionaria piattaforma che avrebbe cambiato per sempre il modo di ascoltare musica utilizzando legalmente gli mp3 e contribuendo a combattere la pirateria in rete. Era il 9 gennaio 2001, da allora sono trascorsi 20 anni. Oggi iTunes, soppiantata dallo streaming, non esiste più. Ma al suo posto Apple ha introdotto tre nuove App dedicate rispettivamente alla musica, ai podcast e alle serie TV: si tratta di Apple Music, Apple Podcast ed Apple TV.

(Credits photo: Getty)