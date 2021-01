Arriva il "Gioco del Covid": torni indietro se non hai la mascherina, fermo un turno se positivo

Tanto tempo fa le serate in famiglia passavano a suon di "Gioco dell'Oca", un passatempo da tavolo dove vinceva chi superava una serie di imprevisti e difficoltà e arrivava per primo alla fine del cartellone. Oggi, con una emergenza sanitaria in corso, arriva il "Gioco del Covid", la variante pandemica dell'iconico tavoliere a spirale.

Solo per fare qualche esempio, tirando i dadi i giocatori - il cui talento è determinato solo dalla sorte - si troveranno in caselle com e: "Non hai la mascherina. Indietro di una casella", "Esce il vaccino. Avanti tre caselle", "Ti ferma la polizia senza autocertificazione. Indietro di due caselle", "Serata al Billionaire, tira ancora".

Continuiamo: "Un tuo collega è positivo, ti mettono in isolamento: fermo un turno", "Esce il Dpcm: afferri il bonus monopattino e avanzi di 3 caselle", "Zona gialla. Torni alla casella dove ti trovavi". E chi vince? Ovvio, chi arriva primo alla casella Covid free! Visto così sembra divertente, ma in realtà questa idea ha scatenato un mare di polemiche.

Nel centro del mirino sono gli ideatori, ovvero il sindaco di Minerbe e l'ex sindaco di Galliate, che hanno cercato di dare una loro spiegazione: "Non vogliamo di certo mancare di rispetto verso chi ha sofferto. Il nostro gioco non vuole minimizzare tutto questo ma sdrammatizzare un po’. L’idea nasce dai continui passaggi di colore da zona gialla a zona rossa che hanno trasformato la cartina dell’Italia quasi nel tabellone di un Risiko".

Anzi, il loro intento è nobile: vogliono, infatti, raccogliere donazioni per la Protezione Civile, che in questo periodo ha lavorato senza sosta.