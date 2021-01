GfVip: Tommaso Zorzi racconta le violenze subite da un ex fidanzato

Durante le lunghe giornate trascorse nella casa più spiata d'Italia i concorrenti alternano momenti di svago e divertimento a riflessioni intense e confidenze delicate.

È accaduto a Tommaso Zorzi che, con l'amica Giulia Salemi, è tornato a parlare di una violenza subita qualche anno fa da un suo ex fidanzato. Un episodio avvenuto fuori da una discoteca quando aveva circa 19 anni.

Tommaso ha raccontato di essere uscito per fumare una sigaretta e di aver trovato l'ex al suo rientro in atteggiamenti troppo intimi con un altro. «L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato e inizia ad azzuffarsi, ci sbattono fuori. Era ubriaco. Fuori dalla discoteca mi ha sbattuto per terra, io mi sono aperto il mento. Dopo mi ha tirato due calci».

Zorzi ha raccontato di non essere stato aiutato da nessuno degli amici dell'ex: «Ho chiamato una mia amica che viveva a New York e lei mi ha mandato il suo autista che mi ha portato a casa di sua madre». La storia con quell'ex è finita poco dopo.

Per Tommaso non era una persona cattiva, infatti racconta di averlo perdonato. Probabilmente quella reazione era dovuta all'alcol, ma l'episodio ha segnato per sempre il suo modo di vivere le successive relazioni sentimentali: «Da quel momento ho capito che quando le cose non vanno me ne tiro fuori io prima. Alla prima cosa che mi fa, anche paccarmi per una cena, io mollo».

Nonostante le brutte esperienze, però, Tommaso continua a credere nell'amore, anche se ora si tratta di qualcosa di diverso da quel primo amore vissuto a 19 anni, quando si annullava completamente per l'altro.

L'influencer si dice sicuro del fatto che dopo il Gf Vip troverà la persona giusta: «Me lo sento, perché uscito da qui non me ne importerà nulla e sarà la prima volta che non la cercherò».

