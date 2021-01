Belen e la foto del pancino sospetto: per i fan non ci sarebbero più dubbi

È impercettibile, ma per i fan non ci sarebbero più dubbi: Belen starebbe aspettando il secondo figlio. La showgirl, infatti, ha postato una foto su Instagram dove si vedrebbe un leggero pancino. Da più giorni la notizia sta circolando in rete: la Rodriguez è davvero incinta?

Tra lei e il compagno Antonino Spinalbese le cose vanno a gonfie vele. A confermarlo gli scatti pieni d'amore che entrambi condividono sui social. Se la lieta novella fosse vera, si tratterebbe del secondo figlio dopo Santiago, 7 anni, avuto dal ballerino di Maria De Filippi Stefano De Martino.

La bella argentina non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e ora forse sarebbe arrivato il momento giusto per farlo.

E voi cosa ne pensate?