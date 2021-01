Matilda De Angelis (attrice di "Undoing") condurrà una serata di Sanremo con Amadeus

Tra gli ospiti che calcheranno il prestigioso palco dell'Ariston nella 71esima edizione del Festival di Sanremo c'è anche Matilda De Angelis. L'attrice 25enne affiancherà per una serata il conduttore e direttore artistico Amadeus.

Matilda ha debuttato nel 2016 sul grande schermo in "Veloce come il vento" interpretando il ruolo della protagonista, la pilota 17enne Giulia De Martino, accanto a Stefano Accorsi. Ruolo per il quale ha ricevuto diversi premi e una nomination come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017.

Seguono diverse esperienze importanti in Italia. Viene selezionata per il ruolo di Ambra nella serie TV "Tutto può succedere", ottiene il ruolo da protagonista del film "Youtopia", compare nel cast de "Il premio" di Alessandro Gassman ed è protagonista nel film "L'incredibile storia dell'isola delle rose".

Ben presto l'attrice bolognese, classe 1995, conquista anche i set internazionali. Matilda, infatti, interpreta il ruolo di Elena Alves nella serie tv "The Undoing - Le verità non dette" accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant ed è nel cast nel film Hollywoodiano "Di là del fiume e tra gli alberi" ispirato al romanzo dello scrittore statunitense Ernest Hemingway.

Ma non è tutto, perché nella sua carriera non mancano anche alcune esperienze come cantante e compositrice. Un'artista decisamente poliedrica che promette grandi soprese anche per la sua serata sul palcoscenico della kermesse canora.

Dopo la conferma della sua partecipazione, infatti, l'attrice ha postato un video accompagnato da una didascalia che recita: «Mai chiamarmi su un palco. Non sapete cosa vi aspetta». Poi, ringraziando Amadeus e l'organizzazione del Festival, ha aggiunto: «Sono felice ed emozionata. Ci vediamo a SanRemo!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

(Credits photo: Instagram/matildadeangelis e sanremorai)