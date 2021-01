Can Yaman e Diletta Leotta paparazzati di nuovo a cena insieme

«Chi si ama... si rivede!», scrive sui social il magazine "Chi" annunciando che Can Yaman e Diletta Leotta sono stati beccati un'altra volta insieme dopo il clamoroso scoop di qualche settimana fa.

«Ecco in esclusiva le immagini del nuovo incontro segreto tra l’attore e la conduttrice. Sono a Roma, stesso hotel della scorsa volta, stesso copione: cena a mezzanotte e fuga romantica in camera». Dunque, se fino a qualche giorno fa la notizia della frequentazione tra i due sembrava una fake news, ora invece sembra più che reale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

L'attore e la conduttrice sportiva non hanno confermato, né smentito il flirt. Ma, a questo punto, neppure sembrano più interessati a nascondere la cosa. Oltre all'obiettivo vigile dei paparazzi, infatti, sono tanti gli indizi social disseminati dagli stessi protagonisti. Dalle stesse canzoni condivise, alla frase della Leotta stampata sulla valigia di Yaman ("Nonostante la pioggia il cielo a Roma profuma di sogni").

L'affascinante attore, intanto, continua a fare la spola tra Italia e Turchia, e non soltanto per questioni d'amore. Yaman, infatti, è sempre più impegnato per lavoro nel nostro Paese: dalle ospitate in programmi tv, come Verissimo e C'è posta per te, allo spot diretto da Ferzan Ozpetek che sta girando con Claudia Gerini. Inoltre questa estate inzieranno anche le riprese della nuova serie tv "Sandokan", nella quale reciterà insieme a Luca Argentero.

(Credits photo: Instagram/chimagazineit)