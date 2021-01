"Leggi dopo": WhatsApp lancia la nuova funzionalità con l'ultimo aggiornamento

WhatsApp si prepara a lanciare una nuova funzionalità che piacerà a tantissimi: si tratta dell'opzione "leggi dopo", che sarà disponibile con l'ultimo aggiornamento per iOS e Android.

Sappiamo già che esistono dei trucchi per entrare in chat e leggere i messaggi dei nostri contatti senza risultare online. Ma questa nuova funzione fa qualcosa di diverso: ci consente di leggere in un secondo momento dei messaggi a cui abbiamo bisogno di dedicare maggiore attenzione.

Con la funzione "leggi dopo" la nota app di messaggistica istantanea, in altre parole, permette agli utenti di mettere in stand-by un messaggio mantenendone il testo evidenziato come non letto. Quest'ultimo, dunque, non verrà "dimenticato" e potrà essere facilmente recuperato in un secondo momento per una lettura più attenta.

Per attivare la funzione basterà tenere il dito sul messaggio per qualche secondo fino a quando comparirà la scritta "leggi dopo". In questo modo il messaggio in questione tornerà ad essere visualizzato come "non letto".