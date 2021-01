Mette in vendita la sua intera collezione di Furby per una cifra incredibile

Chi è cresciuto negli anni Novanta non può non ricordare il Furby, un simpatico animaletto di peluche capace di imparare alcune parole e pronunciarle muovendo gli occhi e le orecchie. Probabilmente qualcuno di noi ne ha anche un paio dimenticati tra polvere e altri vecchi ricordi in cantina.

Un collezionista spagnolo, invece, li ha conservati in perfetto stato, probabilmente consapevole del potere (e del valore economico) della nostalgia. Infatti, deciso a disfarsene, li ha messi in vendita su ebay. Ma la cifra richiesta è davvero da capogiro.

Nell'annuncio si legge che l'intera collezione è composta da ben 121 Furby, di tutte le tipologie, oltre a tantissimi accessori. Ci sono anche diversi pezzi in edizione limitata. Come si nota dalle numerose foto a corredo della descrizione, alcuni sono stati evidentemente utilizzati, altri sono in perfetto stato e ancora conservati nella loro confezione originale.

Per questa collezione l'inserzionista spagnolo chiede ben 900.000 euro. Rassicurando, però, che le spese di spedizione sono incluse per qualsiasi destinazione. Ora ci chiediamo se riuscirà mai a trovare un acquirente per una cifra così alta, ma di sicuro questo prezioso tesoro vintage sarà in grado di far brillare gli occhi ai più nostalgici.

(Credits photo: ebay.it)