Belen Rodriguez aspetta una femminuccia? Ecco che nome avrebbe scelto

Manca solo la conferma ufficiale della showgirl argentina, ma ormai rimangono pochi dubbi sulla gravidanza di Belen Rodriguez. Sandro Pirrotta, giornalista, avrebbe ipotizzato addirittura il nome che la piccola potrebbe avere: Tabita. Il nome era infatti stato inserito dalla stessa Belen nell’elenco dei suoi preferiti per un’eventuale futura gravidanza.

D’altronde la ex moglie di Stefano De Martino e già mamma di Santiago, avuto proprio con il ballerino, non ha mai nascosto di desiderare una piccola Belen. Anzi aveva reso pubblico il suo desiderio anche durante un’intervista fatta negli anni scorsi. Il sospetto che il secondogenito fosse già in cantiere era arrivato con le foto pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono Belen a passeggio insieme al compagno Antonino Spinalbese, con indosso una morbida salopette che lascia intravedere forme più tondeggianti del solito. Nulla sfugge all’occhio del fotografo che immortala al polso della presunta futura mamma un braccialetto antinasuea: salvezza di molte donne che lottano contro le nausee tipiche dei primi mesi della gravidanza.

Nel frattempo il popolarissimo ex marito Stefano de Martino si gode i successi lavorativi. Dopo la prima passione per la danza che lo ha lanciato grazie al programma di Maria de Filippi, Amici, oggi è a tutti gli effetti un conduttore di successo.

Se la gravidanza di Belen fosse confermata, il compagno Antonio Spinalbes, classe 1995, sarebbe un giovanissimo papà di 26 anni. Sarà pronto a gestire due Rodriguez allo stesso tempo?