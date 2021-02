Basta occhiali: arriva l’impianto oculare che li "sostituisce"

Lo studio è stato discusso sulla rivista Cornea; gli scienziati dell’Università di Linkoping in Svezia hanno condotto una sperimentazione applicando un impianto oculare realizzato dalla società svedese LinkoCare su 6 pazienti la cui vista è migliorata significativamente. “Questo dispositivo è realizzato con collagene sintetico, un materiale molto simile al tessuto corneale - affermano i vertici di LinkoCare - e migliora la messa a fuoco durante la visione da vicino".

"La presbiopia è provocata da un indurimento del cristallino. Quando il cristallino perde flessibilità, diventa più difficile mettere a fuoco le immagini, che pertanto appaiono sfocate.” Le alternative possibili fino ad oggi sono le care vecchie lenti correttive (occhiali o lenti a contatto) oppure l'operazione chirurgica che però è molto invasiva, mentre questo tipo di impianto può essere facilmente rimosso. Il materiale usato per questa tecnologia è collagene sintetico, simile al tessuto corneale, con basso rischio di effetti collaterali.

Un’altra sperimentazione è in corso anche in Austria e Repubblica Ceca e coinvolge 110 pazienti che saranno seguiti fino a un anno proprio dopo l’impianto di LinkoCare, in questo modo si studieranno eventuali reazioni avverse ed effetti collaterali, nella speranza che tutto vada per il meglio e che si dia il via al pensionamento degli occhiali, invenzione che ha più di 700 anni!

A onor del vero, però, gli occhiali sono oggi più un oggetto di moda che non un supporto alla vista. Molti li scelgono al posto delle lenti a contatto proprio per aumentare il proprio fascino o poter scegliere l’ultimo modello firmato dal proprio stilista preferito. C’è da scommettere, quindi che non li vedremo scomparire tanto presto dal mercato, anche se dovessero spopolare gli occhi di vetro!