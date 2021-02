I Ferragnez regalano al piccolo Leone una cameretta tutta sua

Vista sullo skyline del quartiere Citylife di Milano e design degno della dimora di un principe per la camerette nuova del bambino più bello e famoso di tutto Instagram. Non è la tipica stanza da bambini, sia per la scelta dei colori tenui (giallo e azzurro chiaro), perfettamente in linea con i gusti del momento (dei grandi però) che per le rifiniture geometriche, ma Leone sembra apprezzare molto il sono fatto dai mamma e papà. “È mia”, esclama con soddisfazione mentre curiosa i nuovi giocattoli e spazi della sua cameretta.

Una sontuosa struttura a baldacchino che incornicia un letto e un divano, ricchi di cuscini in perfetta sincronia cromatica. In terra un tappeto per rotolarsi, giocare e imparare qualcosa sugli animali che animano il tappeto di gioco. Il tutto è stato studiato realizzato dallo studio milanese 13.1 Architecture & Decor che celebra con un post il buon lavoro fatto: “Special room for a special Prince ”

La cameretta è arrivata in prospettiva del terzo compleanno del piccolo Leone che farà il compleanno il 19 marzo e inizierà ad avere bisogno di uno spazio tutto suo. Non solo, ma la famiglia si allargherà presto, visto che Chiara Ferragni è nuovamente incinta, questa volta di una bambina e quindi è naturale che Leone dovrà acquisire un pizzico di indipendenza (almeno negli spazi casalinghi) da mamma e papà che saranno super impegnati con il nuovo arrivo.