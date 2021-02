Finalmente la conferma ufficiale di Belen Rodriguez: sono incinta!

Ipotesi e congetture erano già state fatte da rotocalchi e social media, ma oggi è ufficiale e Belen ha voluto rilasciare un’intervista esclusiva e a cuore aperto alla rivista Chi. La conduttrice e modella argentina è ora al fianco dell'hair-stylist Antonino Spinalbese e dopo pochi mesi, travolti dall’amore, hanno deciso di avere un figlio, il secondo per Belen, già madre di Santiago di 8 anni: «Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo».

Belen racconta anche del primo incontro con l’attuale amato. A suo dire sarebbe stato colpo di fulmine «Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: “Che bel ragazzo”». Visto che Spinalbese non è un collega, ma faceva un lavoro “normale” non sono mancate le critiche, le ipotesi sulla sua possibile inadeguatezza. «Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone “potenti”, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola».

Citando una grandissima star come Cher, Belen potrebbe dire lei stessa: "Non devo sposare un uomo ricco, sono io l’uomo ricco", come disse la cantante a sua madre che le chiedeva di mettere la testa a posto seguendo il metodo classico: sposarsi e farsi mantenere.

Belen ha già la testa a posto, però; ha raccontato anche del piccolo Santiago che ha preso bene la notizia e che si è abituato alla nuova presenza vicino alla sua mamma ed è contento anche dell’arrivo di quella che Belen sente sarà una sorellina: «Penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta».