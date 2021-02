L’asteroide più grande del 2021 arriverà a un soffio dalla Terra

Di asteroidi ne volano molti nell’universo là fuori e alcuni passano rischiosamente vicino alla Terra; quello che sta per arrivare è il più grande che vedremo nel 2021 e passerà a soli 2 milioni di chilometri dalla Terra. Una distanza che è circa 5 volte quella che separa la Terra dalla Luna. Vi sembrerà tanto, ma non lo è per questo genere di eventi. La distanza è abbastanza da credere che non ci sarà alcun impatto, quindi possiamo restare sereni, anche se il Jet Propulsion Laboratory della Nasa ha classificato 2001 FO32 come un “asteroide potenzialmente pericoloso” a causa dei suoi passaggi ravvicinati e della sua grandezza. Analizzando la sua luminosità e il modo in cui riflette la luce si suppone che abbia un diametro compreso tra tra 0,767 e 1,714 chilometri. Molto più piccolo rispetto ad altri colossi, ma più grande di ben il 97% degli altri asteroidi.



L’asteroide, dopo il passaggio ravvicinato previsto proprio per il giorno suggestivo dell'equinozio di primavera, è destinato a rimanere nei paraggi, orbita intorno al sole ogni 810 giorni (2,22 anni) e la sua orbita è altamente ellittica. 2001 FO32 tornerà a trovarci altre 5 volte nel corso di questo e del prossimo secolo, sempre a una distanza che ci farà stare tranquilli, anzi, i prossimi passaggi sono previsti più distanti. Per ora tutto sereno, quindi. Nessun asteroide, tra quelli conosciuti, mette a rischio la Terra per i prossimi 100 anni. La più grande minaccia nota per il momento è un asteroide denominato (410777) 2009 FD, che ha un po’ meno dello 0,2% di possibilità di colpire il nostro pianeta nel 2185, ma la cosa non dovrebbe riguardarci.