Zorzi sarà opinionista all'isola dei Famosi al posto di Elettra Lamborghini

Se ne parla da giorni. Prima l'influencer Tommaso Zorzi aveva spiegato in un’intervista a Chi le ragione del suo no alla proposta di lavoro come opinionista nel reality show L’Isola dei Famosi. Zorzi si era detto provato dall’esperienza del GF vip, da cui è uscito vincitore e voleva avere tempo per stare con gli affetti e riposarsi in vista dei futuri impegni lavorativi.

"Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l'opinionista all'Isola dei famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l'hanno offerto. Fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi da quasi sei mesi chiuso nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di Ilary Blasi, che stimo. Per questo motivo ho scelto di andare in montagna, a Bormio, con la mia famiglia. Proprio per staccare e iniziare a guardare al futuro con calma".

Ma poi la vacanza in montagna deve essere saltata. I piani sono cambiati, anche a causa della notizia che Elettra Lamborghini è positiva al Covid e non potrà partecipare come opinionista all’Isola. The Covid Queen, così si è definita lei stessa su Instagram , lascia una poltrona vacante. Mediaset sarebbe quindi riuscita a convincere Zorzi che ha annunciato la sua partecipazione via Twitter. Salvo poi cancellare immediatamente il tweet e scrivere “Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità".



Zorzi sarà in studio insieme a Iva Zanicchi e non si sa ancora se sarà presenza fissa per tutto il programma oppure resterà giusto il tempo necessario a sostituire Elettra fino a che non si riprenderà dal Covid. In ogni caso sentiremo ancora parlare di Zorzi visto che ha dichiarato di essere al centro dei piani Mediaset: "Devo dire che il progetto Mediaset su di me è un bellissimo progetto. Vogliono investire a lungo termine. Ora, quali saranno i programmi non lo so, però so che sono molto interessati a collaborare". Il ritiro spirituale in montagna è sempre più lontano.