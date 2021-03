Tommaso Zorzi ha donato in beneficenza il montepremi del GFVip

L’influencer vincitore del Gf Vip trova il modo di farsi amare ogni giorno di più. Dopo aver conquistato i suoi fan dalla casa più spiata d’Italia continua a convincerli anche fuori. Il ragazzo ha infatti donato l’intero montepremi in beneficenza: 100 mila euro. Le regole del gioco prevedevano già che metà della somma fosse devoluta a un ente senza scopo di lucro, ma l’influencer ha optato per regalare l’intera somma ad un’associazione che si prende cura degli anziani.

Il motivo è semplice: “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per gli altri nonni“. Zorzi ha perso la nonna lo scorso anno e ha sofferto parecchio di questa perdita. Soprattutto in questo momento sa quanto possano sentirsi soli gli anziani e quanto abbiano bisogno di assistenza. Le Rsa sono stati i luoghi più colpiti dalla pandemia, proprio nel nostro paese e a questi luoghi Zorzi ha deciso di fare un solido supporto economico.

C’è da dire che Zorzi si è potuto permettere il gesto di benevolenza dato che già proviene da una famiglia benestante di Milano. Il padre possiede due agenzie pubblicitarie e lui ha studiato nelle migliori scuole italiane per poi laurearsi a Londra in economia e business management. Insomma le risorse non gli mancano, tanto più ora, che ha guadagnato la fama con la vittoria del reality e che sta già lavorando all’Isola dei Famosi come opinionista, in modo da rientrare nel breve termine della spesa fatta.