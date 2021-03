Free the silver: il movimento per la protezione dei capelli grigi naturali

Molte donne non potrebbero mai stare senza la tinta che periodicamente copre la ricrescita e i capelli bianchi che svelano il passare degli anni. Ma altre credono che siano tutte sciocchezze, che la tinta sia il risultato di uno standard di bellezza imposto dalla società e per questo vogliono combatterlo con il movimento #freethesilver e convincere quante più donne possibili a sposare questa filosofia.



Il grigio e il bianco naturali sono assolutamente affascinanti se ci pensate, tanto che esiste anche chi si tinge i capelli proprio di bianco o di grigio! In generale il movimento vuole disincentivare l'utilizzo di qualsiasi tinta, generalmente si tratta di composti chimici e sono dannosi per l’ambiente. Un’alternativa naturale se uno proprio non può fare a meno della tinta è l’hennè, cioè un mix di piante tintorie quindi naturali. Non sappiamo se l’effetto sia però paragonabile a quello di una tinta “chimica”.



Di sicuro il movimento #freethesilver ha il primato risparmio: sapete quanti soldi è in grado di spendere una persona per coprire i capelli bianchi? Se pensiamo che la vita media si è allungata e che i primi capelli bianchi possono arrivare già prima dei 40, sono molte decine di anni di tinte. Se non per filosofia, fatelo per soldi! E poi per convincervi basterà vedere quante foto di donne stupende ci sono con l'hashtag #freethesilver. Capelli, mossi, lisci, lunghi, corti, il grigio dona su qualsiasi acconciatura.





